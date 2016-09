વિરાટ અને અનુષ્કાએ પ્રાગમાં ખેલ્યા પ્રણય ફાગ

નવી દિલ્હી : વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્માનાં સંબંધો ફરીથી પાટે ચડી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. જેનો પુરાવો હાલમાં જ ફરી એક વખત જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે વિરાટ પોતાની આ એક ખાસ મિત્રને મળવા માટે ચેક રિપબ્લિકનનાં પાટનગર પ્રાગ ખાતે પહોંચ્યો હતો. અનુષ્કા શર્માં અહીં શાહરૂખ ખાન સાથે ઇમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મનું શુટિંગ કરી રહી છે. જો કે આ સિક્રેટ વિઝીટની એક તસ્વીર હાલ ખુબ જ વાઇરલ થઇ હતી.

વિરાટની આ સીક્રેટ વિઝિટ દરમિયાન આ કપલ પ્રાગનાં રસ્તા પર ફરતો જોવા મળ્યો હતો. દરમિયાન એક ફેને તેની ઓળખ કરી હતી. વિરાટ સાથે એક તસ્વીર તેણે ખેંચાવવા માટે જીદ્દ કરી હતી. ત્યારે અનુષ્કા આ ફેન માટે ફોટોગ્રાફર બની ગઇ હતી અને તેણે બંન્નેની આ તસ્વીર ક્લિક કરી હતી.

વિરાટનાં ફેને પોતાની તસ્વીર ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરી હતી અને લખ્યું હતું કે લવલી ફોટો. ક્લિક કરવા માટે અનુષ્કા શર્માનો આભાર. જેથી તસ્વીરમાં નહી હોવા છતા પણ અનુષ્કા વિરાટની સાથે હતી તે સાબિત થઇ ગયું હતું. આ પ્રશંસકે તસ્વીર સાથે કેપ્શન લખ્યું હતું કે With the new master blaster, thank you #AnushkaSharma for the lovely picture taken by you.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, લાંબા સમયથી અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલીનું બ્રેકઅપલ થયું હોવાનાં સમાચારો મીડિયામાં આવી રહ્યા હતા. જો કે હવે બંન્ને પ્રાગમાં પ્રણય ફાગ ખેલતા જોવા મળ્યા બાદ નવી અટકળો વહેતી થઇ છે.