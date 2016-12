ટ્રમ્પે સંયુક્ત રાષ્ટ્રને આંતરરાષ્ટ્રીય મેળાવડાનું મંચ ગણાવ્યું

ન્યૂયોર્ક : પોતાનાં નિવેદનોનાં કારણે હંમેશા ચર્ચામાં રહેતા અમેરિકાનાં નવાચૂંટાયેલા રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વધુ એક વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે. ટ્રમ્પ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ટીકા કરતા જણાવ્યું હતું કે આ એક એવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે જ્યાં લોકો મળે છે અને સારો સમય પસાર કરે છે. આ એક સંસ્થા નહી પરંતુ ક્લબ કહી શકાય.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016