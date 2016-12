એક જ દીવસમાં બે ઘટના ટળી, દિલ્હીમાં અથડાતાં રહી ગયાં બે વિમાન

નવી દિલ્હી: નવી દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી એરપોર્ટ પર મંગળવારે એક મોટી ઘટના બનતાં રહી ગઇ છે. એરપોર્ટ પર બે વિમાન સામસામે આવી ગયાં. જો કે કોઇ નુકસાન થયું નથી પરંતુ એક જ દિવસમાં આ બીજી વિમાન ઘટના છે જે ટળી ગઇ છે. આ પહેલા ગોવા એરપોર્ટ રન વે પર વિમાન ઊતરી ગયું હતું જેમાં ઘણા લોકા ઘાયલ થઇ ગયા હતાં.

ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર મોટી દુર્ઘટના એ સમયે ટળી જ્યારે ઇન્ડિગોનું વિમાન લેન્ડિંગ બાદ ટેક્સ વે તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું અને એ જ સમયે સ્પાઇસ જેટનું વિમાન ટેક ઓફ માટે ઇન્ડિગો વિમાનની સામે આવી ગયું. આ બાબતની જાણકારી નાગરિક ઉડાણ નિદેશાલયને આપવામાં આવી છે અને તપાસ ચાલુ છે.

#FLASH A close shave between two aircrafts (Indigo and SpiceJet flights) at Delhi’s IGI Airport; reported to DGCA. Probe underway.

— ANI (@ANI_news) December 27, 2016