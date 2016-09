જમ્મુ કાશ્મીરના ઉરીમાં આતંકી હુમલો, 3 જવાન શહીદ

જમ્મુ કાશ્મીર: જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઉરી સેક્ટરમાં એલઓસીની પાસે આર્મી બ્રિગેડના હેડક્વાર્ટર પર આતંકવાદી હિમલો થયા હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હુમલો રવિવાર સવારે આશરે 5:30 વાગ્યે થયો હતો. સેનાએ મોર્ચો સંભાળી લીધો છે. જાણકારી પ્રમાણે એનકાઉન્ટર દરમિયાન સેનાના ત્રણ જવાન શહીદ થઇ ગયા છે, જ્યારે 18 જવાન ઘાયલ થયા છે. હાલમાં પણ એનકાઉન્ટર ચાલુ જ છે.

ઉરી સેક્ટરમાં જમ્મુ કાશ્મીરના બારામુલા જિલ્લામાં આવે છે. જાણકારી પ્રમાણે ઉત્તર કાશ્મીરમાં એલઓસીની પાસે આવેલ આર્મી બ્રિગેડ હેડક્વાર્ટરથી ફાયરિંગનો અવાજ આવે છ.ત્યાં ત્રણ ચાર આતંકીએ ઘૂસણખોરી કરવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે.

Terrorist attack took place at 5:30 am this morning at army’s Brigade HQ in Uri (J&K).

Presence of 3-4 terrorists suspected. Firing underway

