સિંગૂર મુદ્દે સુપ્રિમ સખત, TATA પાસેથી જમીન લઇને ખેડૂતોને પરત કરે સરકાર

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે પોતાના એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં પશ્વિમ બંગાળ સરકારને આદેશ કર્યો છે કે તે 12 અઠવાડિયાની અંદર સિંગૂરમાં ટાટા નેનોની ફેક્ટરી માટે હસ્તગત કરેલી 1000 એકર જમીનને જમીન માલિકોને પરત કરી દે. કોર્ટના નિર્ણય અનુસાર જમીન માલિકો પાસેથી વળતર પણ નહી લેવામાં આવે. કોર્ટનું કહેવું છે કે તેમની પાસેથી તેમની આજીવિકાને 10 વર્ષ સુધી અધરમાં લટકાવવામાં આવી હતી.

SC sets aside land acquisition by West Bengal Government in 2006 to facilitate Tata Motors to set up its Nano plant. — ANI (@ANI_news) August 31, 2016

સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના આ નિર્ણય સાથે જ આ કેસમાં આપેલા કોલકત્તા હાઇકોર્ટના ફેંસલાને પણ રદ કરી દીધો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે આ જમીન અધિગ્રહણમાં ચોક્કસપણે ખામીઓ જોવા મળી છે. જમીન અધિગ્રહણ કલેક્ટરે જમીનના અધિગ્રહણ વિશે ખેડૂતોની ફરિયાદને યોગ્ય રીતે તપાસ કરી નથી. કોર્ટે લેફ્ટ સરકારને સલાહ આપતાં કહ્યું કે તેમણે સમજવું જોઇતું હતું કે કોઇ કંપની માટે રાજ્ય દ્વારા જમીન અધિગ્રહણ સાર્વજનિક ઉદ્દેશ્યના દાયરામાં આવતો નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે તત્કાલિન બુદ્ધદેવ ભટ્ટાચાર્ય સરકાર પર આકરી ટિપ્પણી કરતાં કહ્યું કે સરકારે સત્તાની સાથે ફ્રોડ કર્યું. સુપ્રીમ કોર્ટે હવે ખેડૂતોને તેમની જમીન પરત આપવા માટે 12 અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો છે.

SC directs West Bengal Govt to take possession of the land & distribute to land owners within 12 weeks. — ANI (@ANI_news) August 31, 2016



તમણે જણાવી દઇએ કે 2006માં પશ્વિમ બંગાળની લેફ્ટ સર્કારે ટાટાની નેનો કાર પ્લાન્ટ માટે આ જમીન હસ્તગત કરી હતી. કોર્ટે કહ્યું કે પ્રાઇવેટ કંપની માટે જમીન હસ્તગત કરવી જનહિતનો નિર્ણય નથી, અને રાજ્ય સરકારે આ મામલે યોગ્ય રીતે નિયમોનું પાલન કર્યું નથી, એટલા માટે આ હસ્તગત ગેરકાયદેસર છે. રાજ્ય સરકારે તે સમયે વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતોની વાત સાંભળી પણ ન હતી, અને તેમને અધિગ્રહણ માટે યોગ્ય વળતર પણ આપ્યું ન હતું. પોતાના નિર્ણયમાં કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે જે ખેડૂતોને વળતર મળી ચૂક્યું છે તેમની પાસેથી પરત લઇ ન શકાય, કારણ કે તે પોતાની જમીનોથી વંચિત છે.

આ પહેલાં કલકત્તા હાઇકોર્ટે સરકારના અધિગ્રહણને યોગ્ય ગણાવ્યો હતો, જેના વિરૂદ્ધ ખેડૂતો દ્વારા બિન સરકારી સંગઠનોએ નિર્ણય વિરૂદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે લેફ્ટ સરકાર પર સવાલ ઉઠાવતાં કહ્યું કે લાગે છે કે સરકારે પ્રોજેક્ટ માટે જે પ્રકારે જમીન હસ્તગત કરી, તે તમાશો અને નિયમ-કાનૂનને નજરઅંદાજ કરી ઉતાવળમાં લેવામાં આવેલો ઉતાવળીયો નિર્ણય છે.

કોર્ટે પોતાની ટિપ્પણીમાં કહ્યું હતું કે, સરકારે એ નક્કી કરી લીધું હતું કે આ પ્રોજેક્ટને જમીન આપવી છે, અને જમીન હસ્તગત અધિનિયમ, 1894નું સંપૂર્ણપણે પાલન કર્યું નથી. તો બીજી તરફ ટાટાએ કેસને પાંચ જજોની સંવૈધાનિક પીઠને મોકલવાની માંગ કરી હતી. આમ તો સ્થિતિને જોતાં ટાટાએ નેનો પ્રોજેક્ટને ગુજરાતમાં સ્થળાંતરિત કરી દીધો હતો, પરંતુ ટાટાનું એ પણ કહેવું હતું કે સિંગૂરની આ જમીન આ કોઇ બીજા પ્રોજેક્ટ માટે રાખશે.