પોર્ન જોનારા લૂઝર્સઃ પામેલા એડરસન

મુંબઇઃ એડલ્ટ ફિલ્મો અને ફોટોગ્રાફ્સ માટે દુનિયાભરમાં જાણીતી પ્લેબોયસ મોડલ પામેલા એડરસને હાલમાં પોર્નોગ્રાફી વિરૂદ્ધ ઉભી થઇ છે. હાલમાં જ સેક્સ સિમ્બોલ તરીકે ઓળખાતી પામેલાએ The Wall Street journal માટે લખવામાં આવેલા રાઇટઅપમાં તેણે લોકોને પોર્ન ન જોવાની સલાહ આપી છે. પામેલાએ એક જાણીતી હસ્તી શમ્યૂલી બોટેચની સાથે મળીને એક આર્ટિકલ લખ્યો છે. જેનું ટાઇટલ છે The Pledge: NO More indulging આ આર્ટીકલમાં 49 વર્ષની પામેલાએ વાંચકોને સમજાવ્યાં છે કે પોર્ન જોવું તે હારવા જેવી બાબત છે.

એડરસન અને બોટેચે પોતાના આ રાઇટિંગમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે કે જે લોકો દરરોજ પોર્ન જોવે છે. તેમને અંગત જીવનમાં પોતાની પત્ની અથવા તો ગર્લફ્રેન્ડ પાસેથી જોઇએ તેટલો સંતોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. બંને હસ્તીઓએ પોર્નને લોકો માટે ખતરનાખ ગણાવ્યો છે. આ આર્ટીકલને અમેરિકી નેતા એથની વેનર અને તેની પત્ની હુમા આબદીને સેક્સટિંગ સ્કેડલથી પ્રેરિત ગણાવ્યો છે.

હેરાનીની વાત તો એ છે કે પામેલા જેવી હસ્તી જે કાયમ પોતાની ન્યૂડ ફોટો, એડલ્ટ ફિલ્મો માટે ચર્ચામાં રહી છે. તે આજે દુનિયાને પોર્નોગ્રાફિથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી રહી છે. તમને જણાવી દઇએ કે બેવોચ ગર્લ પામેલા એડરસન ઇન્ડિય ટીવી રિયાલિટી શો બિગ બોસમાં ગેસ્ટ કન્ટેસ્ટન પણ રહી ચૂકી છે.