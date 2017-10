Kerala HC restores life ban on S. Sreesanth - Sambhaav News

કેરલ ઉચ્ચ ન્યાયાલયે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ(બીસીસીઆઇ) દ્વારા ક્રિકેટર એસ શ્રીસંત પર લગાવેલ આજીવન પ્રતિબંધ ફરીથી પુનઃસ્થાપિત કરેલ છે. બીસીસીઆઇએ આની પહેલાં કેરલ ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં એક અરજી દાખલ કરી હતી. બીસીસીઆઇએ અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે આ ક્રિકેટર પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો નિર્ણય એ એમનાં વિરૂદ્ધ મળેલા પુરાવાઓને આધારે કરવામાં આવ્યો છે.

ચીફ જસ્ટિસ નવનીતિ પ્રસાદ સિંહની અધ્યક્ષતાવાળી ડિવિઝન બેંચે નિર્ણય આપ્યો કે કોર્ટ બીસીસીઆઇ દ્વારા લગાવેલ આજીવન પ્રતિબંધની ન્યાયિક સમીક્ષા નહીં કરી શકે. એટલાં માટે બીસીસીઆઇની અરજીનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે.

કોર્ટે અરજી અંગે બે દિવસની સુનાવણી કર્યા બાદ આ નિર્ણય કર્યો છે. આ નિર્ણય બાદ હવે શ્રીસંત રણજી ટ્રોફીની આગામી મેચોમાં કેરલની ટીમ તરફથી નહીં રમી શકે. આની સાથે તે પોતે હવે બીસીસીઆઇ અને અન્ય રાજ્ય ક્રિકેટ સંઘ અંતર્ગત યોજાનાર પ્રેક્ટિસ સેશનનો હવે ભાગ પણ નહીં બની શકે.

આ સાથે જ શ્રીસંતે વળતી પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતાં કહ્યું કે,”આ અત્યાર સુધીનો સૌથી ખરાબ નિર્ણય છે.”

This is the worst decision ever..special rule for me?what about real culprits?What about chennai super kings ? And what about Rajasthan ?

— Sreesanth (@sreesanth36) October 17, 2017