સિદ્ધરમૈયાના બુટની લેસ બાંધનાર વ્યક્તિ તેમનો સંબંધી : CMOની સ્પષ્ટતા

મૈસુર : કર્ણાટકનાં મુખ્યમંત્રી સિદ્ધરમૈયા એકવાર ફરીથી વિવાદોમાં ધેરાયા છે. સિદ્ધરમૈયાનો એક એવો વીડિયો સામે આવ્યો છે જેમાં તે એક વ્યક્તિ પાસે પોતાનાં શુઝનાં લેસ બંધાવતા જોવા મળ્યા હતા. આ કિસ્સો સામે આવ્યા બાદ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયને તત્કાલ સ્પષ્ટતા કરવી પડી હતી.

આ સ્પષ્ટતામાં સીએમઓએ જણાવ્યું કે જે વ્યક્તિ તેમનાં જુતાના લેસ બાંધી રહ્યો હતો, તે સ્ટાફનો સભ્ય નહી પરંતુ મુખ્યમંત્રીનો સંબંધી હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, સિદ્ધારમૈયા થોડા દિવસો પહેલા જ વિવાદોમાં આવ્યા હતા જ્યારે તેઓએ જમ્મુ કાશ્મીરનાં સિયાચીનને ચીનનો હિસ્સો ગણાવ્યો હતો.

સિદ્ધરમૈયા ટીમે આ પોસ્ટ ફેસબુક અને ટ્વિટર પર નાખી હતી. વિવાદ થયા બાદ બંન્ને સ્થળેથી આ પોસ્ટ હટાવી દેવામાં આવી હતી. આ ચુકની પાછળ ટાઇપની ભુલ ગણાવાઇ હતી. માનવામાં આવ્યું હતું કે સિયાચીન અને ચીનનાં સિચુઆન પ્રાંતના નામના મુદ્દે ગોટાળો થવાનાં કારણે આ પરિસ્થિતી પેદા થઇ હતી.

#WATCH: Karnataka CM Siddaramaiah caught on camera while getting his shoe laces tied by a person, in Mysuru. pic.twitter.com/HSgIysInkz

— ANI (@ANI_news) December 25, 2016