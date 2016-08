આ સ્માર્ટફોન્સમાં મળશે 3 મહિના માટે ફ્રી ઇન્ટરનેટ

નવી દિલ્હી: રિલાયન્સ ડિજિટલ સ્ટોર્સ પર હાલમાં ખૂબ ભીડ જામી રહી છે. કારણ એ છે કે જીયો ત્રણ મહિના સુધી અનલિમિટેડ 4G ડેટા મળી રહ્યો છે. કંપનીએ તેને પ્રિવ્યૂ ઓફર ગણાવી છે. પહેલાં ફક્ત રિલાયન્સ લાઇફ સ્માર્ટફોન્સ માટે જ આ ઓફર હતી. પરંતુ હવે ધીરે-ધીરે કંપની બધા 4G LTEવાળા સ્માર્ટફોન્સ માટે આ ઓફરની શરૂઆત કરવાની તૈયારીમાં છે.

સેમસંગ, એલજી, પેનાસોનિક, એસુસ, માઇક્રોમેક્સ અને Yu બાદ રિલાયન્સે જીયોની, કાર્બન, લાવા અને જોલો સાથે પણ કરાર કર્યો છે. એટલે કે હવે કંપનીઓ 4G LTEવાળા સ્માર્ટફોન્સને બતાવીને તમે રિલાયન્સ જીયોનું સિમ લઇ શકો છો. તેની સાથે તમારે ત્રણ મહિના માટે પ્રીવ્યૂ ઓફર આપવામાં આવશે.

કંપનીના અનુસાર 4G LTE અનેબલ્ડ બધા જીયોની, કાર્બન, લાવા અને જોલો ફોનના યૂજર્સ હવે ફ્રી જીયો સિમ લેવા માટે યોગ્ય છે. સ્પષ્ટ છે કે તેની સાથે તેને પ્રીવ્યૂ ઓફર પણ આપવામાં આવશે. તેમાં ન ફક્ત ફ્રી ઇન્ટરનેટ છે પરંતુ 90 દિવસો સુધી તેમાં એચડી વીડિયો કોલ, એપ, ડેટા અને એસએમએસ ફ્રી મળશે.

જીયોનીના આ સ્માર્ટફોન માટે લઇ શકો છો જીયો સિમ

E8, F103 Pro, F103(1GB), F103(2GB), F103(3GB), M4, M5, M5 Lite, M5 Lite CDMA, M5 Plus, P5L, S Plus, S6, S6s, S7, V6

કાર્બનના આ સ્માર્ટફોન માટે લઇ શકો છો જીયો સિમ

Aura 1, Aura Power, Quattro L45 IPS, Quattro L50 HD, Quattro L51 HD, Quattro L52 VR, Quattro L55 HD

લાવાના આ સ્માર્ટફોન માટે લઇ શકો છો જીયો સિમ

A71, A72, A76, A76 Plus, A88, A89, A97, Ivory s 4g, Lava V5 M, Pixel V2, V2s, X10, X11, X12, X17, X28, X38, X41, X41 Plus, X46, X50, X50 Plus, X81

જેમની પાસે જોલોના આ સ્માર્ટફોન્સ છે તે પણ જીયો સિમ લઇ શકે છે

Black1X M, Era 1X, Era 2X, Era 4G, Era 4K, Era X