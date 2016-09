નવાઝ શરીફે કાશ્મીર મુદ્દે જોન કેરી પાસે માંગી મદદ

ન્યૂયોર્ક: કાશ્મીરમાં તણાવને લઇને પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી નવાઝ શરીફે અમેરિકા સાથે મદદ માંગી છે. સોમવારે નવાઝ શરીફે ન્યૂયોર્કમાં અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી જોન કેરી મુલાકાત કરી છે. પાકિસ્તાન પીએમએ કાશ્મીરમાં માનવાધિકારનો કથિત ઉલ્લ્ંઘનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે અને કહ્યું કે ભારત પાકિસ્તાનની વચ્ચે તણાવને ખતમ કરવા માટે અમેરિકાએ દખલ કરવું જોઇએ.

નવાઝ શરીફની જોન કેરીની મુલાકાત બાદ પાકિસ્તાન તરફથી એક નિવેદન આપવામાં આવ્યું. એમાં લખ્યું છે, ‘પ્રધાનમંત્રી એ કહ્યું કે કાશ્મીરમાં 107થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, હજારો લોકો ઘાયલ થયા છે અને સરકારના સ્તર પર માનવાધિકારનું ઘોર હનન કરવામાં આવી રહ્યું છે.’

