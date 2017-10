Tripura governor tweets on comparing azaan with fire cracker noise - Sambhaav News

ત્રિપુરાનાં રાજ્યપાલ તથાગત રૉયે સોશિયલ મીડિયા પર નિવેદન આપ્યું છે. રૉયે લાઉડ સ્પીકર પર અઝાનની તુલના દિવાળીમાં ફટાકડાથી થતાં ધ્વનિ પ્રદૂષણ સાથે કરી છે. ત્રિપુરાનાં રાજ્યપાલે ટ્વીટ કરી કરીને એ લોકોને સવાલ પૂછ્યો છે કે જે દિવાળી દરમ્યાન ફટાકડાથી થતાં ધ્વનિ પ્રદૂષણની ફરિયાદ કરે છે.

તથાગત રૉયે જણાવ્યું કે,”દર દિવાળી પર ફટાકડાથી થનાર પ્રદૂષણને લઇ વિવાદ સર્જાતો હોય છે, કે જે વર્ષમાં માત્ર એક વાર જ ફોડવામાં આવે છે. પરંતુ રોજ સવારે સાડા ચાર કલાકે જોરથી વાગતા લાઉડસ્પીકરને લઇ અજાન પર કોઇ જ એક્શન નથી લેવાતું.”

Every Diwali fights start over noise pollution from crackers. A few days in a year. But no fight about Azaan over loudspeakers at 4.30 AM!

એમને વધુમાં ટ્વીટ કરતાં જણાવ્યું કે લાઉડસ્પીકર પર અજાનથી થનાર ધ્વનિ પ્રદૂષણ પર સેક્યુલર લોકોનાં ચૂપ થવાંથી હેરાનગતિ થતી હોય છે. કુરાન અથવા કોઇ મસ્જિદમાં લાઉડસ્પીકર પર અજાનની વાત નથી કરવામાં આવી.

Actually this silence of the ‘secular’ crowd over noise pollution by Azaan perplexes me. Loudspkrs are not prescribed in Quran or any Haadis — Tathagata Roy (@tathagata2) October 17, 2017