RBI important statement on Aadhaar-card - Sambhaav News

ન્યૂ દિલ્હીઃ બેંક ખાતાઓને આધારકાર્ડ સાથે લિંક કરવા મામલે ચાલી રહેલ કન્ફ્યુઝનને રિઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડિયાએ દૂર કરી દીધું છે. રિઝર્વ બેંક તરફથી એક સૂચના રજૂ કરવામાં આવી છે જેનાં આધારે બેંક ખાતાઓને આધારકાર્ડ સાથે લિંક કરવાનું ફરજિયાત થશે અને બેંકોએ પણ આ સૂચનાઓની રાહ જોયાં વગર જ આને લાગુ કરવું પડશે.

તમને જણાવી દઇએ કે ગઇ કાલે મીડિયા રિપોર્ટમાં એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો હતો કે રિઝર્વ બેંક દ્વારા દ્વારા બેંક ખાતાઓને આધારકાર્ડ સાથે લિંક કરવાનો કોઇ જ આદેશ રજૂ કરવામાં નથી આવ્યો. રિપોર્ટમાં એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રિઝર્વ બેંકે આર.ટી.આઇ દ્વારા પૂછવામાં આવેલ સવાલ અંગે એવું કહ્યું છે કે બેંક ખાતાઓને આધારકાર્ડ સાથે જોડવાનો આદેશ કેન્દ્ર સરકારનો છે.

કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષનાં જૂનમાં જ સૂચના રજૂ કરેલ છે કે આધારકાર્ડને બેંક ખાતાઓ સાથે લિંક કરવાનું હવે જરૂરી થઇ ગયું છે. જો તમારૂ કોઇ પણ બેંકમાં ખાતુ હોય તો 31 ડિસેમ્બર 2017 સુધી તમારે તમારા બેંક ખાતાઓને આધાર સાથે લિંક કરવું જરૂરી હશે. પણ જો તમે ખાતાઓને આધાર સાથે લિંક નથી કરેલ તો તમને ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં મુશ્કેલી ઊભી થશે અને તમારૂ ખાતું બંધ પણ થઇ શકે છે.

