modi government gets big blow from supreme court - Sambhaav News

નવી દિલ્હી: યોગને શાળામાં ફરજિયાત કરવાનેલઇને એક અરજી પર મંગળવારે સુનવણી કરતાં સુપ્રીમ કોર્ટે એ અરજીને ફગાવી દીધી છે. અરજીમાં દેશની દરેક શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 8 સુધીમાં યોગને ભણાવવા માટે ફરજિયાત બનાવવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. જો કે કોર્ટ તરફથી આવા કોઇ મુદ્દા પર સુનવણી કરવાની ના પાડી દીધી.

આ બાબતે જસ્ટિસ એમબી લોકુર માથુરની પીઠે કહ્યું છે કે અમે શાળાઓને યોગાને ફરજિયાત કરવા માટેના મુદ્દા પર કોઇ પણ પ્રકારનો આદેશ આપી શકીએ નહીં. યોગાને શાળામાં લાગુ પાડવાની જવાબદારી કોર્ટના દાયરામાં આવતી નથી.

Supreme Court dismissed the plea to make yoga compulsory in schools from class 1 to 8 across the country.

