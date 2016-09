જી-20 શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યા મોદી, જિનપિંગ સાથે કરી મુલાકાત

હાંગઝોઉ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જી 20માં ભાગ લેવા માટે હાંગઝોઉ પહોંચ્યા અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે મુલાકાત કરી. બંને નેતા વચ્ચે દ્વીપક્ષીય વાર્તા પણ થઇ. ત્રણ મહિનાની અંદર આ બંને નેતાની બીજી વખત મુલાકાત છે. આ અગાઉ બંને મહાનુભાવોએ તાશકંદમાં શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠનની બેઠક નિમિત્તે વાટાઘાટો કરી હતી.

We strongly condemn the blast at Chinese embassy in Bishkek(Kyrgyzstan): PM Narendra Modi pic.twitter.com/q25idmqK26

— ANI (@ANI_news) September 4, 2016