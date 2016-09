રાજસ્થાનના બાડમેરમાં MIG-21 ક્રેશ, પાયલોટ સુરક્ષિત

નવી દિલ્હી : ભારતીય વાયુસેનાનું એક MiG-21 વિમાન શનિવારે બપોરે રાજસ્થાનના બાડમેરમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઇ ગયું છે. MiG-21 વિમાનમાં સવાર બંને પાયલટ થોડા સમય બાદ વિમાનની બહાર કુદી ગયા જેમાં તેમનો જીવ બચી ગયો છે.

આ વિમાને બાડમેરની નજીક સ્થિત ઉત્તરલાઈ એરબેઝથી ઉડાન ભરી હતી. જો કે, ક્રેશથી કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાની થવાના સમાચાર નથી. વાયુસેનાએ ક્રેશના કારણો શોધવા માટે તપાસ શરુ કરી દીધી છે.

MiG-21 aircraft was airborne from Uttarlai airbase near Barmer. Both pilots ejected safely. No reported damage to civil or service property.

