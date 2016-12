દિલ્હીના ઉપ રાજ્યપાલ નજીબ જંગે આપ્યું પોતાના પદથી રાજીનામું

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના લેફ્ટિનેન્ટ ગવર્નર નજીબ જંગએ ગુરુવારે ભારત સરકારને રાજીનામું આપી દીધું છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલ સાથેના મતભેદને લઇને તેઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચામાં રહ્યા હતાં. તેમણે રાજીનામાં PM નરેન્દ્ર નોદી અને અરવિંદ કેજરીવાલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. રાજીનામાં બાદ તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ પાછા શિક્ષાના ક્ષેત્રમાં જોડાશે. તેઓ રાજ્યના 20મા ઉપ રાજ્યપાલ હતા. જુલાઇ 2013માં તેમણે ઉપ રાજ્યપાલનું સ્થાન સંભાળ્યું હતું. ઉફ રાજ્યપાલ બનતાં પહેલા તેઓ જામિયા મિલ્લિયા ઇસ્લામિયા યૂનિવર્સિટીના કુલપતિ પણ રહી ચૂક્યા છે.

Najeeb Jung would be returning to his first love, which is, academics: Lt.Governor office #Delhi

— ANI (@ANI_news) December 22, 2016