ISROની મોટી સફળતા, સ્ક્રેમજેટ એન્જીન લોન્ચ

શ્રીહરિકોટા: ઇસરોએ રવિવારે એક મહત્વનું પરીક્ષણ કર્યું. સવારે 6 વાગ્યે સફળતાપૂર્વક સ્ક્રેમજેટ એન્જીનનું પરિક્ષણ કર્યું છે. આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન એનુસંધાન કેન્દ્રથી 3 ટન વજનનું સાઉન્ડિંગ રોકેટ RH 560 સુપરસોનિક કમ્બશન રેમજેટએ ઉડાણ કર્યું હતું. આના સફળ પરિક્ષણ પછી હવે સેટેલાઇટના પ્રક્ષેપણ પર આવનારા ખર્ચા પર કાપ મૂકાઇ શકે છે.

સ્ક્રેમજેટ એન્જીનની ખાસિયત એ છે કે આની મદદથી ઇંઘનમાં ઓક્સિડાઇજરનું પ્રમાણઓછું કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત સ્ક્રેમજેટ એન્જીનના ઇંધણ સાથે પ્રયોગ થનારા ઓક્સિડાઇજરનું પ્રમાણ ઘટાડીને પ્રક્ષેપણની કિંમત ઓછી કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. સાથે જ સ્ક્રેમજેટ એન્જીન ઓક્સિજનને દ્રવિત કરી શકે છે અને તેને રોકેટ અથવા જહાંજમાં સંગ્રહ કરી શકાય છે.

સફળ પરિક્ષણ પછી ઇસરોના ચેરમેનએ એક મોટી સફળતા કહી છે. સફળ પ્રક્ષેપણ માટે રાષ્ટ્રપતિ પ્રમવ મુખર્જીએ ટ્વિટ કરીને ઇસરોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

Hearty congratulations ISRO on successful test of futuristic scramjet rocket engine, India is proud of you #PresidentMukherjee

— President of India (@RashtrapatiBhvn) August 28, 2016