amit shah birthday today - Sambhaav News

ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહ આજે એમનો જન્મ દિવસ ઊજવી રહ્યા છે. પીએમ મોદીએ એમના 62માં જન્મદિવસ પર શુભેચ્છા પાઠવી છે. પીએમએ એમના લાંબા જીવન અને સ્વાસ્થ્યની પ્રાર્થના કરી.

પીએમએ ટ્વિટ કરીને કહ્યું, ‘અમિતભાઇને જન્મદિવસની શુભેચ્છા. તમે ભાજપનું ખૂબ જ સારી રીતે નેતૃત્વ કર્યું છે. હું તમારા લાંબા આયુષ્ય અને સ્વસ્થ જીવન માટે પ્રાર્થાન કરું છું.’

Birthday greetings to Amitbhai, who is providing exemplary leadership to the BJP. I pray for his long and healthy life. @AmitShah

