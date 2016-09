જમ્મુ-કાશ્મીરમાં મિની સચિવાલયમાં ઘૂસ્યા આતંકવાદી, પોલીસ કોનસ્ટેબલ શહીદ

જમ્મુ: જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂંછમાં અલ્હપિર વિસ્તારમાં રવિવારે સેના અને આતંકીઓની વચ્ચે અથડામણ શરૂ થઇ ગઇ હતી. અથડામણ દરમિયાન પોલીસ કોનસ્ટેબલ શહીદ થઇ ગયા હતા. હાલમાં પણ અથડામણ ચાલુ હોવાના સમાચાર મળ્યા છે.

આ અંગે પ્રાપ્ત થતી વિગતો અનુસાર આતંકી પૂંછમાં ઘૂસી ગયા છે. એવામાં સૈનિકેઓ તે વિસ્તારમાંથી બધાને ખસેડી દીધા છે. જો કે હજુ સુધી કુલ કેટલા આતંકી છે તેના માટે કોઇ જાણકારી પ્રાપ્ત થઇ નથી. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર એક સાથે ઘણી જગ્યાઓ પર ફાયરિંગ થઇ રહ્યું છે.

જો કે શનિવારે પણ દક્ષિણ કાશ્મીરનાં અનંતનાગમાં સુરક્ષાદળોની તરફથી પેલેટગનથી ફાયરિંગ કરાયા બાદ વધારે એક વ્યક્તિનું મોત નિપજ્યું હતું. જ્યારે શોપિયા જિલ્લામાં ટીયર ગેસનો ગોળો વાગવાનાં કારણે એક વ્યક્તિનું મોત નિપજ્યું હતું.

FLASH: One police personnel killed in an ongoing encounter between security forces and terrorists in Poonch (J&K).

