લોકો માટે અનૂકુળ બનશે આવકવેરા નીતિ, સામેથી ભરશે ટેક્સ: અરુણ જેટલી

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકાર ટેક્સ વધારવા માટેનો સતત પ્રયત્ન કરી રહી છે. એના હેઠળ સરકાર ટેક્સનો દર ઓછો કરવા માટે પણ વિચાર કરી રહી છે. નાણાંમંત્રી અરુણ જેટલીએ આજે પણ કહ્યું કે દેશમાં હવે વૈશ્વિક પ્રતિસ્પર્ધાના માટે નીચલા દરના ટેક્સેશનની જરૂર છે. જેટલીએ કહ્યું, ‘હવે આપણને નીચલા દરના ટેક્સેશનની જરૂરીયાત છે, કારણ કે આપણે સેવાઓને વધારે પ્રતિસ્પર્ધી બનાવી શકે, પ્રતિસ્પર્ધા ઘરેલૂ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક છે. તમે સેવાઓમાં એક આ મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર મહેસૂસ કરશો.

અરુણ જેટલીએ કહ્યું કે આવનારા વર્ષોમાં આપણો ભારત એક એવો દેશ થવા જઇ રહ્યો છે જ્યાં ટેક્સ અંગેના નિયમો લોકો માટે અનૂકુળ બનશે અને લોકો તેનું પાલન પણ કરશે. તેમણે કહ્યું, ‘અમે જોઇ રહ્યા છીએ કે ભારત આગળના વર્ષોમાં એવું બારત બનશે. જ્યાં નિયમોના સ્વૈચ્છિક અનુપાલનને પ્રોત્સાહન મળશે.’

The India that we foresee in next future decades will be an India where voluntary compliances will have to increase: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/1ynSsip3Mt

