રાજીનામું આપ્યા બાદ પીએમ મોદીને મળ્યા નજીબ જંગ, કર્યા કેટલાક ખુલાસા

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના ઉપરાજ્યપાલના પજથી રાજીનામું આપનાર નજીબ જંગ શુક્રવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. એ પહેલા જંગ અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે પણ આજ સવારે બ્રેકફાસ્ચ પર રાજ નિવાસમાં મુલાકાત કરી હતી. જંગએ ગુરુવારે અચાનક જ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું.

Delhi: Najeeb Jung who tendered his resignation from the position of Delhi’s Lieutenant Governor yesterday, leaves PMO pic.twitter.com/4M0RSSeoXe

— ANI (@ANI_news) December 23, 2016