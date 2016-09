દલિત પરિવારે ઉધાર પૈસા લઇને રાહુલને ભોજન કરાવ્યું

મઉઃ પોતાની મહાયાત્રા દરમ્યાન જે દલિત પરિવારના ઘરે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી જમ્યા હતા. તે પરિવારે ઉધાર પૈસા લઇ રાહુલ માટે ભોજન સામગ્રી ખરીદી હતી અને તેને જમાડ્યો હતો. આ વાતની સ્પષ્ટતા ખુદ તે દલિત પરિવારે કરી છે કે જેમના ઘરે બેસીને રાહુલે ભોજન લીધું હતું. દલિત પરિવારના સભ્યેએ જણાવ્યું છે કે રાહુલ ગાંધી અમારા માટે ભગવાન સ્વરૂપ છે. અમારે તેમના માટે કાંઇ પણ કરીને ભોજન બનાવવું હતું. તેમના માટે લીધેલા ઉધાર પૈસા અમે ગેમે તે રીતે ચૂકવી દઇશું.

રાહુલ ગાંધી યૂપીમાં પોતાની યાત્રા દરમ્યાન ખેડૂતોની વાસ્તવિકતા જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. તે અંતર્ગત રાહુલ દલિત પરિવારના ઘરે ગયો હતો. તેમની સાથે કોંગ્રેસ નેતા ગુલાબ નબી આઝાદ પણ હતા.

