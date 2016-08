ચાર્જિંગ દરમિયાન OnePlus 1 સ્માર્ટફોનમાં થયો બ્લાસ્ટ

ચંદીગઢ: તાજેતરમાં એક અહેવાલ આવ્યો હતો જેના અનુસાર એક વ્યક્તિના ખિસ્સામાં જ iPhone બ્લાસ્ટ થ્યો હતો. હવે નવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે અને આ વખતે ચીની કંપની OnePlusના સ્માર્ટફોન સામે જોડાયેલી છે. ચંદીગઢના એક ટ્વિટર યૂઝર દીપક ગોસેનના અનુસાર 22 તેમનો OnePlus 1 સ્માર્ટફોન દરમિયાન ફાટી ગયો.

તેમણે પોતાની ટ્વિટમાં લખ્યું છે કે મોબાઇલ બ્લાસ્ટ થતાં તે માંડમાંડ બચ્યા છે. તેમણે ટ્વિટર પર વન પ્લસ સહિત અમેજોન ઇન્ડીયાને ફરિયાદ કરી છે. દંડના રૂપમાં તેમને કથિત રીતે આઇફોનની માંગ કરી છે.

તેમણે સળગેલા સ્માર્ટફોનના ફોટા પણ શેર કર્યા છે જેમાં તેમનો ફોન સળગેલો દેખાઇ રહ્યો છે. જ્યાં ફોન રાખ્યો છે તે લાકડું પણ સળગેલું દેખાઇ રહ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ફોનમાં ચાર્જર લાગેલું દેખાઇ રહ્યું છે. બેટરી સંપૂર્ણપણે ફૂટી ગયેલી જોવા મળી રહી છે.

My life barely saved @OnePlus_IN @amazonIN @getpeid @oneplus i need an answer , could have burnt me 😡 pic.twitter.com/UQa7VckiOz

— Deepak Gosain (@deepakgosain92) August 22, 2016