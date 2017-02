AIIMSમાં ગ્રેજ્યુએટ માટે નોકરીની તક, 30 હજાર મળશે પગાર

જોધપુર : એમ્સ જોધપુરે નોટીફિકેશન દ્વારા ઘણી જગ્યાઓ માટે અરજી મગાવી છે. ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો માટે છે ઉમદા તક

કુલ જગ્યા : 63

જગ્યાનું નામ :

રિસર્ચ આસ્ટિટન્ટ – 2

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર – 61

યોગ્યતા :

રિસર્ચ આસિસ્ટન્ટ – મેડિકલ સાઇન્સ અથવા ડેન્ટલ સાઇન્સ અથવા આયુષમાં ગ્રેજ્યુએટ

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર – માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી સાયન્સમાં 12મું ધોરણ પાસ

ઉંમર : 30 વર્ષથી વધારે નહીં

સિલેકશન પ્રક્રિયા : ઇન્ટરવ્યુંના આધાર પર પસંદગી

પગાર :

રિસર્ચ આસિસ્ટન્ટ – 20 હજાર પ્રતિ માસ

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર-કમ-કલાર્ક – 30 હજાર પ્રતિ માસ

કેવી રીતે કરશો અરજી :

બધા ડોક્યુમેન્ટ અરજી સાથે આ સરનામે મોકલો –

Dr. Pankaj Bhardwaj

Principal Investigator,

Associate Professor Department of Community

Medicine & Family Medicine,

All India Institute of Medical Sciences,

Jodhpur – 342005

મહત્વની તારીખ : અંતિમ તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી, 2017