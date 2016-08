આવી રહી છે "બિગ બોસની સિઝન-10", કાંઇક આવી હશે આ સિઝન

મુંબઇઃ સલમાન ખાન અને તેના રિયાલિટી શો બિગ બોસના ફેન્સ માટે ખુશીના સમાચાર છે. બિગ બોસ-10નો પ્રોમો રિલીઝ થઇ ગયો છે. સલમાન આ વખતે એસ્ટ્રોનોટના અવતારમાં જોવા મળી રહ્યો છે. સલમાન ખાનની ફેન ક્લબ દ્વારા સલમાનનો એક એસ્ટ્રોનોટના લૂક વાળો ફોટો શેર કરવામાં આવ્યો છે. સલમાનખાનના ફેન્સ બિગ બોસના આ પ્રોમોને જોઇને ભારે ઉત્સાહિત છે.

Bigg Boss Season 10 Going To Be Superfun….Can’t Wait #BB10 pic.twitter.com/UW9VWaNVPF

— Salman Khan Universe (@univsalman1) August 27, 2016