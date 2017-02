Reliance Jio યૂઝર્સને આ મેસેજ નાખી શકે છે મુશ્કેલીમાં

શું તમને Reliance Jio તરફથી ડેલી ડાઉનલોડ લીમીટ વધવાનો કોઈ મેસેજ આવે છે? તો આ મેસેજ તમારી સમસ્યાઓ વધારી શકે છે. આ મેસેજ ફેંક તો છે જે પરંતુ સાઈબર ક્રિમીનલ તેના દ્વારા તમારો પર્સનલ ડેટા પણ ચોરી શકે છે.

હાલનાં દિવસોમાં facebook અને whatsapp પર એક મેસેજ વાયરલ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં Reliance Jio યૂઝર્સને એક લીંક પર ક્લિક કરવાનું કહેવામાં આવે છે. મળતી માહિતી અનુસાર, આ link પર ક્લિક કરવાથી તેમની ડેલી લીમીટ ૧ GB થી વધીને ૧૦ GB થઇ જશે.

link પર ક્લિક કરવાથી ત્યાં ફોન નંબર, ઇ મેઈલ એડ્રેસ અને કેટલીક અન્ય જાણકારીઓ ભરવાની રહે છે. જ્યારે યૂઝર બધી જાણકારીઓ ભરે છે, ત્યારબાદ કહેવામાં આવે છે Share this with your WhatsApp Groups so they can also Upgarde Jio Service. કેટલીક વખત એવો મેસેજ પણ આવે છે કે, તમારી આ સર્વિસને અપગ્રેડ કરવા માટે ૧૦ વ્હોટ્સએપ ગ્રુપ અથવા ફ્રેન્ડને મોકલવાનું કહેવામાં આવશે.

જે લીંક પર આ બધું થાય છે, તેમનું URL http://upgrade jio4g.ml/ છે. તેનાથી જાણવા મળે છે કે વેબસાઈટ ડુપ્લીકેટ ઓફર આપીને લોકોને બેવકૂફ બનાવી રહી છે. કારણ કે, આ Jio ની વેબસાઈટનું એડ્રેસ નથી. બોટમ પર આપવામાં આવેલ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડીશંસમાં લખ્યું છે – Go4G is not affiliated with Reliance or Jio in any way એટલે કે, Go4G નો રિલાયંસ અથવા Jio સાથે કોઈ સબંધ નથી.

તેનો અર્થ એમ થાય છે કે, આ લીંકને ફોરવર્ડ કરીને પોતાના મિત્રોને પણ મુશ્કેલીમાં નાખી રહ્યા છો. તેના માટે શ્રેષ્ઠ રહેશે કે આવી કોઈ ઓફરની લાલચમાં ન આવીને શંકાસ્પદ લીંક પર ક્લિક ન કરો.