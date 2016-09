અમિતાભે રિલાયન્સ જિયો દ્વારા 3 લાખ બાળકો સાથે વાત કરી

મુંબઇઃ બોલિવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચને ટેલીકોમ સેવા રિલાયન્સ જિયોના માધ્યમથી પોતાની ઓફિસમાં બેઠા બેઠા 100 સ્કૂલના ત્રણ લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરી છે.

T 2378 – Connected over 3.5 lakh students, 100 schools all over country sitting in my office. RelianceJio did it !! pic.twitter.com/lUnTq6cBYI

T 2378 – Trade analyst resented artists doing city tours for promotions. Noted. We did the tour sitting in my office. Thank you RelianceJio

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 13, 2016