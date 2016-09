અખિલેશે માની ઝઘડાની વાત, બોલ્યો કેટલાક નિર્ણય જાતે લઉં છું

લખનઉઃ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવ અને કાકા શિવપાલ વચ્ચે ચાલી રહેલા ઝઘડા વચ્ચે હવે અખિલેશે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. અખિલેશે ઝઘડાની વાતને સ્વિકારી છે. તેણે કહ્યું કે આ ઝઘડો પારિવારીક નહીં પરંતુ સરકારનો છે. અખિલેશે કહ્યું નેતાજી (મુલાયમ સિંહ યાદવ)નો નિર્ણય સૌથી ઉપર હોય છે. તેમણે તેમની સાથે વાત કરીને જ આ નિર્ણય લીધો છો. સાથે એમ પણ કહ્યું કે કેટલાક નિર્ણયો તેમણે જાતે પણ લીધા છે. ગઇ કાલે રાત્રે અખિલેશ યાદવે કાકા શિવપાલ પાસેથી મહત્વના ખાતા છીનવી લીધા છે.

#WATCH Uttar Pradesh CM Akhilesh Yadav says “This is a fight in Govt, not family” amid reports of rift in family pic.twitter.com/IHRS2h2t44

— ANI UP (@ANINewsUP) September 14, 2016