હૈદરાબાદ ઉર્દૂ વિશ્વવિદ્યાલયે શાહરૂખને આપી ડોક્ટરેટની માનદ ડિગ્રી

હૈદરાબાદ: મૌલાના આઝાદ રાષ્ટ્રીય ઉર્દૂ વિશ્વવિદ્યાલયે પોતાના છઠ્ઠા દીક્ષાંત સમારોહમાં સોમવારે અભિનેતા શાહરૂખ ખાનને ડોક્ટેરટની માનદ ડિગ્રી આપી હતી. એ દરમિયાન શાહરૂખ ખાને કહ્યું કે, ‘હું આ સમ્માનને લઇને ખૂબ જ ખુશ છું. મારી મમ્મી આજે ખૂબ જ ખુશ હશે કે મને હૈદરાબાદમાં આ સમ્માન આપ્યું છે.’ તેમણે જણાવ્યું કે હૈદરાબાદ તેની મા નું જન્મસ્થાન છે.

Very happy. My mother would have been very happy as I am getting this honour in Hyderabad, her birthplace: Shah Rukh Khan pic.twitter.com/0IoNkSW0Dr

— ANI (@ANI_news) December 26, 2016